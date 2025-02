Internews24.com - Barella Inter, il centrocampista è pronto a riaccendere l’interruttore della squadra: «Chi lo ha incrociato in questi giorni l’ha visto…». Il retroscena

di Redazione, ilda Appiano Gentile: «Chi lo hainvisto.». La missione delIl Corriere dello Sport pone l’attenzione su Nicolòe la sua voglia di dare una scossa alla sua. Ilsardo è un po’ l’animadi Simone Inzaghi, quel calciatore capace di accendere la luce dal punto di vista dell’energia in campo. Spunta anche ilda Appiano Gentile in vistasfida di stasera contro la Fiorentina.– «Al Franchi c’era anche lui. Non dall’inizio, ma è entrato in corsa. Comunque, non si è salvato dal disastro. Anzi, si è come adeguato ai titolari, al pari di tutti i subentrati. Chi hain, però,visto carico e deciso a reagire.