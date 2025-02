Ilnapolista.it - Barcellona femminile, Mapi Leon provoca Caracas dell’Espanyol toccandole le parti intime: «Hai il pene?» (Video)

Nel derbytraed Espanyol, la calciatrice blaugranasi è resa protagonista di un episodio che ha suscitato polemiche in Spagna.Al 15esimo minuto dita, la centrale del Barça volevare l’avversaria Danielalee chiedendole se avesse il.Lazione non è stata colta dalla giocatrice, che ha continuato a restare concentrata sul match.La lesbianaLeón le toca el coño a una jugadora del Español y le pregunta si tiene picha. Esto sí que es un caso de agresión sexual y no el piquito de Rubiales. Espero telediarios abriendo con esta noticia. pic.twitter.com/ExpoVadyFc— twiterofilo (@Twiterofilo1) February 10, 2025L’Espanyol denuncia il gesto della calciatrice delIn seguito, l’Espanyol ha deciso di pubblicare un comunicato in cui denuncia il comportamento di:Vogliamo mostrare il nostro totale malcontento e condanna ad alcuni eventi che hanno avuto luogo domenica scorsa, durante il derby giocato tra Espanyol e