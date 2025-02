Ilnapolista.it - Barbarossa: «Quella volta che nascosi Maradona dietro l’impianto audio per farlo cantare con me»

Leggi su Ilnapolista.it

Lucaunaha nascosto. E poi ha duettato con lui. Non ci sono prove diserata alle Terme d’Agnano del 1987, ma “non è strano – racconta al Corriere della Sera – è oggi che la gente pensa a fotografare, all’epoca ti godevi il concerto, ascoltavi la musica“.Leggi anche: Conte come: «yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida» (VIDEO), dunque: “Io sapevo che Diego apprezzava alcune mie canzoni, però in quegli anni per lui era impossibile anche solo fare un pezzo di strada a Napoli: la folla impazziva, davvero rischiava di farsi male per l’affetto dei tifosi. Cosìsera tutto era pronto alle Terme di Agnano, quando lo staff dici disse che lui avrebbe avuto piacere di partecipare. “E dove lo mettiamo?”, fu la mia domanda piena di gioia, ma anche di sgomento: l’ordine pubblico nei concerti è una cosa seria.