Abruzzo24ore.tv - Banda di ladri terrorizza Villamagna: furti in casa anche con i proprietari dentro

Chieti - A, unadiha messo a segnonotturni in case private, agendoquando c’erano i. La comunità è sconvolta.è stata recentemente sconvolta da una serie diche ha messo in allarme l'intera comunità. Giovedì sera, unadiha preso di mira alcune abitazioni tra via Livoli e via Leonardo da Vinci, forzando le finestre e penetrando all’interno delle case. I malviventi, dopo aver messo a segno i colpi, si sono dileguati con oro, gioielli, soldi e persino costose pellicce. In uno dei casi, il sistema d'allarme ha fatto scattare l'allerta e i, costretti alla fuga, hanno lasciato sul posto pochi indizi. Ciò che ha spaventato maggiormente i residenti, però, è stato il fatto che, in almeno un’occasione, iabbiano agitoin presenza deidelle abitazioni, senza temere la possibilità di una colluttazione.