Quotidiano.net - Bancomat, ATM addio? Come cambiano i prelievi allo sportello

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 febbraio 2025 – Per molti istituti bancari italiani è una novità assoluta, per altri è già realtà il prelievo di contantetramite la tecnologia NFC (Near Field Communication), ovvero senza dover inserire fisicamente la carta. Il sistema, già utilizzato per pagamenti contactless con carte e smartphone, consentirà ai correntisti di prelevare contanti semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al lettore dell’ATM (Automated teller machine). I nuovi sportelli ATM, infatti, avranno schermi touchscreen al posto dei tradizionali tastierini, in modo da eliminare il rischio di truffe attraverso lo skimming, tecnica utilizzata per clonare le carte. La nuova modalità consentirà anche di autorizzare operazioni tramite il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.