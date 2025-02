Quotidiano.net - "Banche in prima linea nel sostenere imprese del comparto"

L’ELEVATO COSTO dell’energia è uno dei decisivi fattori economici che penalizzano le produzioni italiane sui mercati internazionali. In questi ultimissimi anni l’Italia ha fatto passi in avanti per l’autonomia energetica e progressi per la sostenibilità. Occorre proseguire con decisione su questi indirizzi strategici. I territori del ravennate sono all’ avanguardia per iniziative di sviluppo energetico sostenibili e occorre proseguire con decisione non solo a Ravenna". Il presidente dell’ABI, Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, fa il punto sull’attitudine degli istituti di credito al’innovazione in campo energetico. "Lesono attente a tutte le tematiche innovative e tradizionali. Inoltre, è il Gruppo Eni il principale protagonista delle iniziative", spiega Patuelli, che aggiunge: "lesostengono investimenti di ogni genere che abbiano innanzitutto una solida e anche prospettica sostenibilità per la tutela della salute e dell’ambiente, e una validità per progetti industriali e potenzialità di crescita economica e sociale.