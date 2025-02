Banca Generali | Utile Netto Record di 4312 Milioni e Dividendo di 28 Euro per Azione

Quotidiano.net - Banca Generali: Utile Netto Record di 431,2 Milioni e Dividendo di 2,8 Euro per Azione

Leggi su Quotidiano.net

L'anno passato si è chiuso percon unconsolidato di 431,2, in crescita del 32,2%, nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo dellae riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerdegli azionisti. L'ricorrente si è attestato a 339,3, in aumento del 5,9% e la componente divariabile è stata pari a 91,9(rispetto ai 5,8nel 2023). Il cda proporrà undi 2,8percorrispondente ad un pay-out totale del 76%. La raccolta netta a gennaio 2025 è arrivata a 389(+20%). Per l'anno in corsoconferma come propria priorità strategica la crescita dimensionale, puntando a realizzare una raccolta netta complessiva di oltre 6 miliardi nell'anno.