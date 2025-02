Quotidiano.net - Banca centrale europea: De Guindos su tassi d'interesse e inflazione in calo

"Continueremo a prendere decisioni sull'evoluzione deid'in funzione dei dati che andiamo raccogliendo". E' quanto ha detto oggi il vicepresidente della, Luis De, in un'intervista alla tv spagnola TVE. Deha ricordato che "l'è diminuita molto, era al 10% a fine 2022 e ora è al 2,5%". E che "a mano a mano che si sta moderando l', la Bce sta riducendo idi. Li abbiamo ridotti 5 volte dell'1,5%", ha osservato. "La nostra aspettativa è che l'infazione continui a diminuire, anche se è importante essere prudenti, in quest' ambiente di incertezza. Ma la traiettoria è chiara". ha aggiunto. "Quando si è in una stanza oscura, le decisioni che la Bce adotta devono essere molto caute", ha concluso in relazione al clima di turbolenza provocato dai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.