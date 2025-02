Thesocialpost.it - Bambino di 6 anni si accascia al supermercato colpito da arresto cardiaco: è gravissimo

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 9 febbraio a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, dove undi 6ha avuto unmentre si trovava con i genitori a fare spesa alAction, in via Marconi.Leggi anche: Latina, malore improvviso in piscina: Luigi muore a 3Il malore improvviso e i soccorsiIntorno alle 16.30, il piccolo ha improvvisamente smesso di rispondere ai genitori e si èto al suolo, privo di conoscenza. Le urla disperate della famiglia hanno attirato l’attenzione dei presenti, che hanno immediatamente allertato il 118.Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, con il personale sanitario che ha subito avviato le manovre di rianimazione. Dopo alcuni tentativi, il battitoè ripreso, così come la respirazione, ma ilnon ha ripreso conoscenza.