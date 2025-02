Bergamonews.it - Bambina e soldato, patriota e santa, devota e ribelle: la straordinarietà di Giovanna d’Arco

Bergamo. Ogni anno, l’8 maggio, una lunga processione attraversa le vie medievali di Orléans, la città sulla Loira. Si commemora la liberazione della città da parte di, avvenuta nel 1429.Simbolo della Francia rivoluzionaria nel Settecento, di resistenza patriottica all’invasore nell’800, proclamatada Benedetto XV nel 1920, la Pulzella d’Orleans arsa sul rogo come eretica nel 1431 ha incarnato nel corso dei secoli la figura di un’eroina che ha dato vita a narrazioni straordinarie, più o meno fedeli, in campo artistico, politico e religioso.La sua, come racconta la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli, “è una vicenda troppo fuori dall’ordinario perché non vi aleggi un senso di mistero”. Ed è alla complessità della sua storia che Muzzarelli, già docente di Storia Medievale e di Storia delle città all’Università di Bologna, ha dedicato il suo appassionato intervento tenutosi al Teatro Donizetti la mattina di sabato 9 febbraio.