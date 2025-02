Sport.quotidiano.net - Baldini: "Male l’inizio, poi abbiamo lottato": "Servono punti, giocando come nella ripresa"

Francesco, cosa ha detto alla squadra a fine partita? "Ho detto ai ragazzi che la differenza tra noi e la Virtus Entella è rappresentata dalla distanza in classifica, ma soprattutto da quei 10 minuti di disattenzione. È vero, nel primo tempo i padroni di casa hanno fatto meglio di noi, ma non ci hanno surclassato né messo sotto, anzi a tratti siamo stati bravi a proporci in avanti". Quei 10 minuti però non sono un dettaglio, è d’accordo? "Sono figli della situazione che la squadra sta attraversando, della settimana che hanno trascorso i ragazzi, del cambio di allenatore, però vorrei sempre la squadra del secondo tempo. La prestazione l’fatta, quindi faccio fatica a dire qualcosa ai ragazzi.tanto da lavorare, però l’atteggiamento è stato quello giusto. Dopo i due golreagito: il primo tempo è stato confusionario, ma lal’fatta molto bene".