Ilgiorno.it - Baby-sitter ammazzata. Il corpo non si trova. Caccia al borsone horror

Leggi su Ilgiorno.it

di Anna GiorgiMILANONon siildi Jhoanna Nataly Quintanilla, ladi 40 anni uccisa dal compagno, il salvadoregno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas. Il 48enne ieri, anche davanti alla gip Anna Calabi, che ha convalidato il fermo, ha ammesso di aver ucciso, non intenzionalmente secondo la sua versione, la compagna, e di averle "accidentalmente rotto il collo" durante un gioco erotico finito in tragedia. La gip dopo aver raccolto la confessione ha disposto la custodia cautelare in carcere, come chiesto dalla Procura di Milano, che lo accusa di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere. L’uomo ha confermato di aver messo ildella compagna in une poi di averlo gettato nelle campagne tra Inzago e Cassano d’Adda, nel Milanese. Ma i carabinieri, anche ieri, sono tornati a setacciare i campi e i canali della zona, senza esito.