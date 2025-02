Ilrestodelcarlino.it - Baby gang 2

Ancora. L'altra sera, a San Benedetto del Tronto, un ragazzo di 22 anni è stato preso a coltellate e quasi ammazzato. Siamo, ahinoi, quasi nella normalità. Qualche giorno prima a Civitanova Marche, un 13enne (sì, 13 anni: scuole Medie) era stato massacrato di botte ed è finito all'ospedale, colpito da due coetanei, stessa età. Questi altri due tredicenni non si sono limitati a prenderlo a calci e pugni; hanno anche filmato la scena col telefonino e il video ha fatto il giro della rete. A Forlì una ragazzina di 15 anni, in autobus, è stata palpeggiata e attenzionata da un branco. Dieci ragazzi che, pesantemente, allungavano la mano: chiamasi violenza sessuale. Il papà della ragazza ci ha raccontato: 'Da allora mia figlia piange e non dorme più'. Ad Ancona un altro minorenne non usciva più di casa perché vessato dai compagni-bulli di scuola: è dovuto intervenire anche il questore.