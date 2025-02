Unlimitednews.it - Azienda ferrarese evade dazi doganali, sequestro da 950 mila euro

FERRARA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito un decreto dipreventivo di importo pari a circa 950nei confronti di una società della provincia estense. Il provvedimento vede interessati i responsabili di due imprese (una della provincia estense e l’altra di Varese) ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di contrabbando e falsità ideologica in atti. Gli amministratori delle società coinvolte nelle indagini avrebbero effettuato operazioni di importazione di coils d’acciaio prodotti in Cina che venivano fatti risultare come originari della Corea del Sud per eludere il pagamento dei diritti(il cosidettoo anti dumping che grava sulla merce di origine cinese). In tale contesto, nel mese di ottobre del 2024, le due imprese avevano già subito ildi disponibilità finanziarie per complessivi 2,4 milioni di