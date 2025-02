Game-experience.it - Avowed avrà tre modalità grafiche su Xbox Series X, Obsidian svela tutti i dettagli

Entertainment ha finalmenteto ledisuX, confermando la presenza di tredifferenti per adattarsi alle preferenze dei giocatori. Il gioco, atteso per il 18 febbraio (o in accesso anticipato con la Premium Edition), offrirà la possibilità di scegliere tra Qualità, Prestazioni e Bilanciato, ciascuna con caratteristiche specifiche.Come rivelato dalla director, Carrie Patel, laQualità punta a garantire il miglior comparto visivo possibile, mantenendo però il framerate stabile sui 30 FPS. LaPrestazioni, invece, darà la priorità alla fluidità del gioco, portando il framerate fino a 60 FPS, sacrificando ovviamente alcunigrafici per garantire una maggiore fluidità.Come se non bastasse tutto ciò, la director diha aggiunto che l’atteso GDR includerà anche laBilanciato, che si pone il compito di offrire una sorta di via di mezzo tra le due precedenti.