Anteprima24.it - Avellino batte Orzinuovi e resta in piena corsa per i playoff

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTorna alla vittoria l’Basket, dopo la sconfitta contro l’APU Udine. Al Del Mauro la formazione irpina regola il Gruppo Masciocon il risultato di 89-78 ((16-24, 28-18, 31-22, 14-14)). Risultato che porta gli irpini a quota 30 punti in classifica. Ottima pzione di Jurkatamm, Mussini autori di 20 punti. “Siamo contenti per il risultato – commenta coach Alessandro Crotti – il break importante nel secondo quarto, ora dobbiamo tenerci stretto il risultato, ma dobbiamo crescere. Mi piacerebbe ricevere qualche risposta in più da parte di Sabatino e Maglietti, visto che sono i due play designati. Buona la prova offerta da Chinellato. Verazzo? Si è infortunato in allenamento, martedì toglierà la stecca poi si valuteranno i tempi di rientro”. Nel prossimo weekend, la squadra irpina renderà a far visita all’Urania Milano, vincente in esterna per 79-81 contro l‘HDL Nardò.