Auto, viaggi, lavori edili. Il credito al consumo ammorbidisce le rate

La buona notizia è che, per quanto restino superiori alla media europea, nel corso del 2024 i tassi di interesse sui prestiti per consumi sono calati. Questo, come nel caso dei mutui, è principalmente dovuto al taglio dei tassi da parte della Bce. Secondo il comparatore Facile.it, nel mese corrente di febbraio per un finanziamento di 3mila euro da restituire in 6 anni, il Taeg è del 10,41%. Se la somma sale a 5mila euro in 7 anni, il tasso si attesta al 10,42%, mentre per un prestito di 10mila euro in 7 anni, il Taeg scende al 8,80%. L’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it indica come richiesta media di prestito personale una somma di poco inferiore a 10.400 euro. Perché si ricorre ad un prestito? La principale motivazione, con una quota del 31,7%, è la necessità di liquidità, seguita dall’acquisto diusate (17,8%), dal consolidamento debiti (14,7%) e dalle ristrutturazioni casa (12,6%).