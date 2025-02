Latinatoday.it - Auto finisce nel canale a cinque metri di profondità: il ferito trasportato a Roma in eliambulanza

Leggi su Latinatoday.it

Ha perso il controllo ed è finito fuori strada, all'interno di unlungo la carreggiata. Un incidentenomo si è verificato questa mattina, lunedì 10 febbraio, in via Campo La Mola, sul territorio di San Felice Circeo. Un'è finita fuori strada, terminando la sua corso in un.