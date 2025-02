Ilrestodelcarlino.it - Auto contro un cancello. Quattro ragazzi feriti. Il conducente era ubriaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tornano da una serata e si schiantanoildi una abitazione privata.i giovani a bordo di un’mobile che, poco prima dell’alba di ieri, è uscita fuori strada sfondando le inferiate. Il, 22 anni, eraed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La polizia ha proceduto anche a ritirargli la patente e informerà la prefettura per la decurtazione di dieci punti dalla patente. L’incidente è avvenuto attorno alle 5, all’incrocio tra via Appennini e via Candia, tra i quartieri Pinocchio e Candia. Igiovani, tutti poco più che 20enni, sono scesi da soli dalla vettura e non avevano ferite. Sono rimasti illesi. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa, il 118 e due pattuglie di carabinieri e polizia. Gli agenti hanno proceduto a fare il test dell’alcol alper vedere se era