Ilrestodelcarlino.it - Autista 'bara' sui tempi di riposo, la gita della scuola rischia di saltare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 10 febbraio 2025 – Tempo di gite scolastiche e tempo di controlli da partepolizia stradale di Forlì. Venerdì pomeriggio 15 studenti del liceo scientifico 'Fulcieri Paulucci di Calboli' di Forlì erano diretti, con il loro accompagnatore, a Cesena. E’ bastato poco alla pattugliaPolstrada per scoprire che l’, un 54enne originarioprovincia, aveva omesso di inserire nel cronotachigrafo (la scatola nera che registradi guida e didei conducenti professionali di tir ed autobus) la propria carta di qualificazione del conducente (una certificazione professionale necessaria per fare l’autotrasportatore): la sua intenzione, riporta la polizia, "era quella dire suidi guida egiornalieri che ognideve rispettare, non facendo risultare il tempo impiegato per condurre il bus dal deposito di Forlimpopoli alla sede del liceo, punto di ritrovo degli studenti".