Ilrestodelcarlino.it - Aumento dei biglietti bus Tper: quanto costeranno dall’1 marzo 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 10 febbraio– Alla fine è arrivato l’del biglietto degli autobus(quindi a Bologna e a Ferrara). E ci sono grosse novità anche per la sosta. Entrambi i provvedimenti sono stati spiegati dal sindaco Matteo Lepore e dall’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, in una conferenza stampa convocata last minute a palazzo D'Accursio. L’annuncio arriva nel giorno in cui proprioha annunciato l’inizio dell’era a idrogeno, con l’arrivo di 37 mezzi (34 a Bologna e 3 a Ferrara) a celle a combustibile acquistati con fondi Pnrr che saranno operativi dalla primavera.biglietto e abbonamentoEcco dunque le tariffe dal primo. Il biglietto singolo passa da 1,5 a 2,3 euro, ma viene salvaguardato il prezzo degli abbonamenti. Il city pass passa da 14 a 19 euro e il giornaliero da 6 a 9.