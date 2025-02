Lanazione.it - Audio 3D e bassi profondi: la soundbar Ultimea trasforma il tuo salotto in un cinema, ed è in offerta!

Leggi su Lanazione.it

Avere in casa unaaiuta a rendere l'esperienza di visione di film e serie TV molto vicina a quella di unadirettamente nel proprio. Si tratta, dunque, di un sistema che garantiscedi qualità emolto. Su Amazon, laa marchioè al momento incon uno sconto del 15%: acquistala adesso su Amazon a 126,99€. Aggiungi al carrello lain sconto su Amazon: ecco tutte le caratteristiche Questaè dotata della tecnologia Dolby Atmos (più avanzata rispetto a Dolby Digital) ed è un'innovativa tecnologiaprogettata per i clienti che non vogliono scendere a compromessi. Dolby Atmos introduce la tecnologiabasata sulla tridimensionalità e la precisione del suono, colmando le lacune del Dolby Digital nella localizzazione del suono in altezza.