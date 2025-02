Quotidiano.net - "Attenti all’IA: serve approccio antropocentrico e trasversale"

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, anche quella generativa, è formata da algoritmi complessi e sofisticati – qualcuno propone di parlare di Intelligenze Artificiali – che non sono dotati nè di oggettività nè di neutralità. Si basa sull’uso di complesse operazioni di algebra che utilizzano una massa di dati conosciuti come big data. La qualità delle risposte che i programmi di intelligenza artificiale forniscono dipende da quali dati vengono usati e da come sono utilizzati e confezionati e questa è una scelta umana dei programmatori che può essere influenzata da convinzioni e preconcetti. Il Papa ha affermato al G7 che l’intelligenza artificiale generativa più che generativa è "rafforzativa" perché non genera ma riordina i contenuti esistenti contribuendo a consolidarli, spesso senza controllare se contengano errori.