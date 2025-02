Iltempo.it - Attacco al B-SUV con Atto 2

Leggi su Iltempo.it

Byd irrompe nel segmento dei B-SUV con2, la risposta del marchio cinese nel competitivo settore delle compatte da città. La casa di Shenzhen propone la vettura come la soluzione «più intelligente» della sua categoria, forte di argomenti di sicuro imp. Per prima una dotazione di serie di gamma superiore, abbinata a un prezzo di lancio di 27.900 €. Interessante anche la formula dell'offerta Bridge, che offre la possibilità di guidare la vettura per 12 mesi in attesa della versione ‘long range', in uscita a fine anno. LA GUIDA - I 463 km nel ciclo urbano rappresentano comunque un'autonomia a prova di ansia da ricarica, per una vettura pensata proprio per la città. Le dimensioni compatte di2 (4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza) la rendono agile, grazie anche a un raggio di sterzata da 5,25 metri e agli aiuti in manovra di sensori e telecamere, senza rinunciare allo spazio interno sia nell'abitacolo che nel bagagliaio.