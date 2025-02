Sport.quotidiano.net - Atletica. Rabai bronzo agli Indoor Allievi. Seconda medaglia in pochi mesi

Alla suagara tra gli Under 18, Riccardoconquista la meda diai Campionati Italianidi Ancona 2025: il portacolori dell’Grosseto Banca Tema è terzo nella gara dei 5mila di marcia vinta dall’inarrivabile lombardo Nicolò Vidal, che con il crono di 20:46.19 ha migliorato il primato nazionale di categoria. Per l’atleta classe 2009 allenato da Fabrizio Pezzuto è lameda tricolore in, a ottobre fu oro a Caorle in occasione dei Campionati Italiani Cadetti. Quindicesimo Anselme Farnel salto in lungo (6.41) e il primato personale di Gabriele D’Amico nei 60.