Atalanta, Ruggeri e Carnesecchi a casa con l’influenza. Per Brugge nessun altro rientro?

Zingonia. Maldini sicuramente no, Lookman no Kolasinac certamente no,a letto con. Escludendo i lungodegenti Scalvini, Scamacca e Kossounou, operati e già persi fino a fine stagione, questa settimana l’fa i conti con gli infortunati, con l’auspicio piuttosto remoto al momento di ritrovarne qualcuno per la sfida di mercoledì 12 febbraio contro il Club, match d’andata, con il ritorno fissato martedì 18 al Gewiss Stadium — con in mezzo la gara interna contro il Cagliari.Dopo la domenica concessa di riposo da Gasperini all’indomani della cinquina rifilata al Verona, la squadra è tornata lunedì 10 febbraio all’opera al centro Bortolotti per una seduta pomeridiana. Rispetto al gruppo che venerdì è partito alla volta di Verona, non ci sono novità novità in termini di rientri.