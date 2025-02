Sport.quotidiano.net - Atalanta, Daniel Maldini fermo per tre settimane: diagnosticata lesione muscolare all’adduttore

Bergamo, 10 febbraio 2025 – Febbraio già terminato per. Il 23enne attaccante milanese, fermatosi venerdì nella seduta di rifinitura per un fastidio: gli esami strumentali cui è stato sottoposto hanno diagnosticato unamuscolo-fasciale di primo grado dell'adduttore lungo sinistro. Prognosi di rientro stimata in circa tre. Il figlio d’arte classe 2001 salterà le due sfide europee dei playoff di Champions contro il Bruges e le gare in campionato contro il Cagliari, l’Empoli e forse il Venezia. La sua avventura bergamasca non è iniziata benissimo, martedì il gol sbagliato a venti minuti dalla fine contro il Bologna, sullo 0-0, che avrebbe potuto cambiare l’esito del match di Coppa Italia contro i rossoblu, poi questo infortunio che lo terrà fuori fino a fine mese.