Ecodibergamo.it - Atalanta, anche Ruggeri è influenzato: a rischio l’andata dei playoff col Bruges

CALCIO. Lunedì 10 febbraio il terzino è rimasto ai box, così come Carnesecchi: per entrambi decisione in extremis. Mercoledì 12 in Belgio (18,45) Gasp dovrebbe confermare Posch in difesa. Dubbio sulla trequarti.