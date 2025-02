Quotidiano.net - Assolombarda: al via il cambio dei vertici, l'elezione del nuovo presidente a giugno

Si va verso l'avvio del cantiere per ildeidi, la prima associazione territoriale del sistema confindustriale. Le tappe che porteranno al, che prenderà il posto di Alessandro Spada, si concluderanno il 19con l'assemblea generale che procederà all'. Il primo appuntamento è fissato per il 17 febbraio quando il consiglio di presidenza incaricherà la Commissione di designazione, che sarà composta da tre past president dell'associazione. Le candidature dovranno pervenire entro l'inizio di marzo e i candidati alla presidenza presenteranno le proprie idee programmatiche nel consiglio generale del 10 marzo; subito dopo inizieranno le consultazioni delle imprese associate da parte della commissione. Il consiglio generale del 16 aprile designerà il candidato unico alla presidenza che sarà sottoposto al voto dell'Assemblea degli associati prevista per il 19