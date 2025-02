Quifinanza.it - Assicurazioni auto storiche e d’epoca: come funziona

Lerappresentano un patrimonio storico e culturale, simboli di un’epoca passata che appassionano molti collezionisti e amatori. Possedere un veicolo di questo tipo non solo implica la conservazione di un pezzo di storiamobilistica, ma comporta anche responsabilità specifiche, tra cui la necessità di una copertura assicurativa adeguata.Differenza traLa normativa italiana distingue tra, due categorie che seguono regole differenti:: sono veicoli costruiti da almeno 20 anni, mantenuti in condizioni conformi all’originale e iscritti in un registro storico riconosciuto,l’motoclub Storico Italiano (ASI). Questi veicoli possono circolare su strada, ma con alcune limitazioni, ad esempio l’uso prevalente per eventi, raduni o occasioni particolari.