Quifinanza.it - Assicurazione sugli infortuni: come funziona e tipologie

L’contro gliè una forma di tutela che offre un supporto economico in caso di eventi imprevisti che causano danni fisici all’assicurato. La polizzamira a proteggere l’assicurato e i suoi familiari dalle conseguenze economiche derivanti da incidenti che possono compromettere la capacità lavorativa o causare spese mediche significative.Cos’è l’L’è un contratto stipulato tra un individuo e una compagnia assicurativa, in cui quest’ultima si impegna a fornire un indennizzo economico in caso dio subito dall’assicurato.Per essere considerato tale, l’o deve derivare da una causa fortuita (imprevista e non prevedibile), violenta (che agisce con forza) ed esterna (proveniente dall’esterno del corpo).