Assicurazione sanitaria: cos'è, come funziona e quando farla

L’è una polizza facoltativa che offre una copertura finanziaria per le spese mediche sostenute in caso di malattia o infortunio. In Italia, nonostante l’esistenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), molti cittadini scelgono di sottoscrivere un’privata per accedere a cure più rapide e personalizzate, evitando le lunghe liste d’attesa spesso presenti nel sistema pubblico.un’Un’è un contratto stipulato tra un individuo e una compagnia assicurativa, in cui l’assicurato si impegna a versare un premio periodico in cambio della copertura di determinate spese mediche. Queste polizze possono variare notevolmente in termini di copertura e costi, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze dell’assicurato.