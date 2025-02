Quifinanza.it - Assicurazione RC professionale: cos’è e cosa copre

Nell’ambito delle professioni, la responsabilità civile gioca un ruolo cruciale. Errori, omissioni o negligenze possono comportare danni significativi a clienti o terzi, esponendo il professionista a richieste di risarcimento. Per questo motivo, la polizza RCrappresenta uno strumento fondamentale per tutelare sia il patrimonio personale del professionista che la fiducia dei clienti.la polizza RCLa polizza RCè un contratto assicurativo che protegge il professionista dalle conseguenze economiche derivanti da errori, negligenze o omissioni commesse nello svolgimento della propria attività lavorativa. Introdotta come obbligatoria dal D.P.R. 137/2012, questaè necessaria per la maggior parte dei professionisti iscritti a un albo, come medici, avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti.