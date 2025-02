Cityrumors.it - Assegno Unico, ISEE in scadenza: rischio di importo minimo da marzo

: meno di 20 giorni per rinnovare l’. Ecco cosa succede se non lo fai e per la rivalutazione dello 0,8%, vediamo cosa cambia per gli importi.L’è una misura di sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico, dalla nascita fino al compimento dei 21 anni (con alcune eccezioni) e senza limiti di età per i figli con disabilità. Questoha lo scopo di semplificare e unificare i diversi aiuti economici precedentemente previsti per le famiglie con figli, come ad esempio gli assegni familiari e le detrazioni fiscali.Agevolazioni, nuove quotazioni e scadenze Cityrumors.it foto AnsaSiamo a meno di venti giorni per poter definire il nuovo, ovviamente per le famiglie beneficiarie. Chi non lo farà, dasi vedrà applicata solo la quota minima.