Assegno unico 2025 e Isee occhio alla scadenza di febbraio | i nuovi importi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Novità in arrivo per l', come già annunciato dall'Inps, maa unafondamentale. Entro il 28è infatti necessario rinnovare l’ai fini del calcolo dell’importo di questo sostegno, sulla base della propria condizione economica. I beneficiari della prestazione devono comunicare all’Inps eventuali variazioni nelle informazioni indicate in precedenza, .