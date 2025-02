Liberoquotidiano.it - "Assalto al Comune? Presento denuncia": ecco il video di Bignami che smentisce Lepore | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come ogni anno, i ragazzi di Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, hanno tenuto una fiaccolata per le vie di Bologna in memoria delle Foibe per deporre una corona per il Giorno del Ricordo nella sede del, Palazzo d'Accursio. Giunti davanti all'ingresso, i manifestanti hanno trovato il portone chiuso. Dopo aver suonato, gli è stato aperto e sono entrati, depositando la corona. Eppure da sinistra è partito un attacco nei loro confronti. Un gruppo di militanti,ilin una nota, «è entrato abusivamente nella sede del».Clicca qui perre ildella commemorazione fuori dalla sede delL'atto, prosegue il comunicato, è avvenuto «senza alcun accordo». Sul posto, sempre secondo il, i partecipanti sarebbero stati agevolati da alcuni esponenti di Fdi, tra i quali il capogruppo Fdi alla Camerae la consigliera comunale Zuntini che avrebbe chiesto alla Polizia locale di entrare dall'ingresso riservato al personale politico.