Anteprima24.it - Asl-forze dell’ordine, controlli a Napoli: sequestrati 75kg di merce, sospeso un ristorante

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn attuazione delle disposizioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di, Michele di Bari, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl1 Centro, guidata dal direttore, Ciro Verdoliva, ha svoltoamministrativi negli esercizi commerciali. Il 7 febbraio, con il supporto della Polizia di Stato, nel quartiere Vicaria, un team composto da un medico e tre tecnici della prevenzione ha ispezionato due esercizi commerciali comminando 11 prescrizioni, due sanzioni per l’importo totale di 2.000 euro e la sospensione dell’attività di un. Nel quartiere Vomero, con il supporto della Polizia di Stato, un team composto da quattro medici, un dirigente biologo, sette tecnici della prevenzione e due tecnologi alimentari ha ispezionato 11 esercizi commerciali comminando 58 prescrizioni, il sequestro di 75 kg di, quattro sanzioni per un totale di 6.