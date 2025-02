Lanazione.it - Asilo chiuso per legionella, batterio scoperto al nido “L’Arcobaleno”

Lucca, 10 febbraio 2025 – Torna a far parlare di sé l’insidiosodella. E’ stato infatti localizzato nella cucina e nel bagno della sezione piccoli del” in via Torrini a San Marco. Laè stata scoperta in seguito alle analisi periodiche fatte eseguire dal gestore, la cooperativa La Luce, sulle acque degli impianti idrici della struttura. A quel punto l’amministrazione comunale, in contatto con l’Asl, ha deciso di sospendere in via cautelativa le attività della struttura che ospita bambini fino a 3 anni, per il tempo necessario al ripristino delle corrette condizioni igieniche. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Mario Pardini che dispone anche che la cooperativa proceda agli interventi di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica a servizio dell’immobile.