Vicenzatoday.it - Asiago Fiocchi di Luce: spettacolare gioco di fuochi artificiali con musica

Leggi su Vicenzatoday.it

Tornadi, larassegna pirotecnica che illuminerà il cielo dicon tre serate did’artificio in. In concomitanza con la Festa di San Valentino, sarà un’occasione imperdibile per trascorrere un romantico weekend sull’Altopiano.difa.