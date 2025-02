Anteprima24.it - Asaps, 50 pedoni uccisi in Italia dall’inizio dell’anno

Tempo di lettura: < 1 minutoSono già cinquanta itravolti esulle stradene, di cui sei nell’ultima settimana, con un episodio di pirateria a Roma. Le vittime – ha reso noto l’Osservatorio dell’, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale – sono 34 maschi e 16 femmine, di cui 25 avevano più di 65 anni. Sono stati 43 i decessi in gennaio, mentre nello stesso mese del 2024 furono 31. La Lombardia svetta con 9 decessi, poi il Lazio con 8, di cui 5 a Roma; seguono Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, con cinquemorti da inizio anno. In particolare, gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati 29 dall’1 gennaio. Nel 2023 sono morti 485, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminaredel 2024 ha contato 475 decessi sulle stradene.