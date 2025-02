As Roma Femminile | orgoglio capitolino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 febbraio 2025 – Un’per tutta la città: l’As, dopo la vincita della Supercoppa italiana, è sta premiata in Aula Giulio Cesare dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e il consigliere e presidente delClub Campidoglio, Federico Rocca. Presente la squadra con la capitana Manuela Giuliano e l’allenatore Alessandro Spugna in testa, lo staff tecnico e dirigenziale.“L’Asè unper tutti noi. Con la vittoria della Supercoppa Italiana, che arriva dopo la conquista dello scudetto nell’ultima stagione, le ragazze giallorosse hanno portato in alto ancora una volta il nome di. Questa squadra rappresenta un esempio di impegno, passione e determinazione per tutti e in particolar modo per tante giovani”, dichiara la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.