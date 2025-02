Lanazione.it - Arrivano 51 nuovi carabinieri in provincia di Pisa

, 10 febbraio 2025 - L'Arma deidisi rinforza con un maxi arrivo dimilitari per la sicurezza delle città. Sono infatti 51 iagenti in divisa rossa e blu che da oggi, lunedi 10 febbraio, prendono servizio nelle stazioni deidi tutta ladi. Una boccata d'aria fresca per i militari che hanno visto un grande incremento di organico. Proprio ieri, al Comandodi, il comandantele colonnello Mauro Izzo ha incontrato i 51neo giunti che sono stati assegnati alle Stazioni del capoluogo e dell'intera. I giovani militari, con un'età media di 23 anni, provengono da diverse regioni d'Italia e hanno superato un rigoroso percorso di selezione e addestramento presso le Scuole Allievidi Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria.