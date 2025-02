Puntomagazine.it - Arresti Pomigliano: Auriemma (M5S), un plauso ai Carabinieri. Oggi ancora più gravi le parole del sindaco

Carmela(M5S): ‘I 27D’Arco rivelano l’esistenza della camorra, ledelsono una ‘leggerezza’ imperdonabile“I 27di appartenenti a ben due clan criminali operanti aD’Arco, non solo aprono uno scenario agghiacciante sulla città mapiù di ieri rendonossime ledelche invece negava l’esistenza della camorra. Una “leggerezza” imperdonabile a chi vanta una esperienza di amministratore di lungo corso ma soprattutto a chiè a capo del Comune. È fatto notorio che le organizzazioni criminali guardano con interesse i comuni essendo questi soggetti economici fondamentali in un tessuto sociale ed economico povero. Infine, un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto daidel Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, a cui va il nostro più sentito ringraziamento.