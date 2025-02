Anteprima24.it - Arresti a Pomigliano, dal Comune plauso alle forze dell’ordine

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale did’Arco, esprime il “proprioe il più sentito ringraziamento ai Carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna per la brillante operazione condotta sul territorio”, che ha portato all’arresto di 27 persone ritenute appartenenti a due clan rivali. “L’impegno costante delle– spiegano in una nota gli amministratori comunali guidati dal sindaco Raffaele Russo – rappresenta un baluardo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per l’affermazione della legalità. Questa operazione testimonia ancora una volta l’importanza del ruolo dellenel contrasto a ogni forma di illegalità. La nostra comunità ha il diritto di vivere in un ambiente sicuro e protetto, e come Amministrazione siamo fermamente impegnati in questa direzione”.