Sport.quotidiano.net - Arnautovic fa volare l'Inter: 2-1 alla Fiorentina tra le polemiche. Napoli a meno uno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 10 febbraio 2025 - Il campionato è riaperto. L'dimentica il Franchi e si porta auno daldi Conte. La vittoria contro la, quattro giorni dopo la gara di 'andata', è stata sancita dall'uomo che non ti aspetti, ovvero quel Markosubentrato nel primo tempo a Marcus Thuram appiedato da una bottacaviglia. Zuccata vincente e San Siro in tripudio. Partita vibrante, comandata dai nerazzurri ma infarcita di. L'autogol di Pongracic dell'uno a zero è viziato da un corner inesistente, la pera uscita per la rimessa dal fondo, mentre il pareggio viola su rigore ha destato proteste eper il tocco di mano di Darmian, molto ravvicinato dopo il colpo di testa di Gosens. Giornataccia per gli arbitri e sui falli di mano si naviga ancora in alto mare.