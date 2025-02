Sport.quotidiano.net - Arnautovic eroe (quasi) per caso, l’Inter resta in scia al Napoli: rivalsa sulla Viola fra le polemiche

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 10 febbraio 2025 –pesca il jolly Markoinal(2-1 il finale). Lo faper, complice lo stop nel primo tempo di Marcus Thuram (contusione alla caviglia sinistra). Lo fa capitalizzando la spinta di San Siro (67.400 spettatori) in una gara complessa, tesa, dove la Fiorentina decide di riporre lo champagne di Palladino per un rosso duro, a tratti imbevibile, certamente dal sapore antico come il 5-3-1-1 catenacciaro presentato in questa notte di metà febbraio. Calha ancora balbettante Non è un’Inter brillante, e non certo solo per i volti diversi sulle fasce, con Carlos Augusto e Darmian per Dimarco e lo squalificato Dumfries. Non c’è vivacità, Calhanoglu è impalpabile come al Franchi ed esce alvallo, si vive di fiammate, come la meravigliosa roveta di Barella nel primo tempo che faesplodere San Siro.