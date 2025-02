Thesocialpost.it - Arezzo, solo pane e olio per i bambini che non pagano la mensa della scuola

A Montevarchi, il caso“bruschetta” torna a far discutere dopo sette anni. Nelle mense scolastiche, agli alunni le cui famiglie non hanno saldato il pagamento del servizio, viene servitoabbrustolito concome pasto sostitutivo. La denuncia arriva dal Partito Democratico locale, e l’assessore Sandra Nocentini conferma: «Sì, è vero, il provvedimento è scattato la scorsa settimana».Subito scoppia la polemica. «Non è giusto che ipaghino per gli errori dei genitori», dichiarano genitori e cittadini indignati. La bruschetta, seppur partetradizione toscana, può davvero sostituire un pasto completo pensato dai nutrizionisti? Inoltre, molti si chiedono come si sentano queinel vedersi servire un semplicementre i compagni ricevono un pasto completo.