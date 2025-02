Lortica.it - Arezzo, esordio amaro per Bucchi: la Ternana si impone 3-1

Non si prospettava certo una trasferta facile in terra umbra, e così è stato. Laera forse il peggior avversario chepotesse trovare al suosulla panchina amaranto, e i pronostici sono stati rispettati. A metà settimana un filo di speranza aveva attraversato la tifoseria amaranto dopo l’annuncio dell’esonero di Abate e la sua sostituzione con Liverani. Non per il valore dei due allenatori, ma perché la scelta del presidente delle Fere, se fosse stata diversa, avrebbe potuto incidere negativamente su un gruppo che aveva chiesto a gran voce la conferma del proprio tecnico. E così è stato.I padroni di casa partono subito forte e nei primi 20’ costruiscono due ottime occasioni per mettere al tappeto l’. Gli amaranto, però, alla prima opportunità colpiscono: lancio millimetrico di Tavernelli per Pattarello, che in corsa batte Tito.