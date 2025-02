Laspunta.it - Aprilia, processo Assedio. Principi e altri 19 imputati a processo il 10 giugno

Martedì 102025 alle ore 9.00 è convocato ilche vede coinvolti l’ex sindaco died19. Sarà Giudizio immediato per l’ex sindacocoinvolto nell’operazione “” che il 3 luglio scorso portò la Direzione Distrettuale Antimafia direttamente negli uffici del Palazzo comunale di piazza Roma. Il giudice per le indagini preliminari Francesco Patrone ha accolto la richiesta dei pm Francesco Cascini e Luigia Spinelli avanzata il 23 dicembre scorso e ha stabilito l’inizio del. Chiamati a comparire tra glil’ex sindaco Lanfranco(ancora ai domiciliari), ma anche Luca de Luca, tra i personaggi di spicco dell’organizzazione, e poi l’imprenditore Marco Antolini, Ivan Casentini, Luigi Morra, Antonino Ziino, Nabil Salami, Yesenia Forniti, Riccardo detto Roberto Venditti (del bar la Primula), e poi per Sergio Gangemi considerato collegato alle ndrine calabresi, Simone Amarilli, Sergio Caddeo, Antonio Fusco, Massimo Picone, Matteo Aitoro, Gianluca Vinci, Gianluca Mangiapelo, Gianluca Micheli, Gianluca Ambrosini e Giulia de Rosa.