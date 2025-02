Approfondimenti Asvis | salute mentale un manuale per migliorare la condivisione delle emozioni di bambini e bambine

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Fabrizio Starace* e Amelie Reuterskiöld Franchin**della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 13 gennaio 2025Ladeie degli adolescenti è un tema che richiede un’azione immediata e concreta da parte della società. Il 49,4% degli adolescenti in Italia soffre di ansia o depressione. Secondo l’Istat, tra i 15 e i 34 anni l’aumento dei suicidi nel 2021 è stato del 16%. In un’indagine condotta da Ipsos su un campione di 30600 persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni in 16 Paesi, risulta che l’Italia è ultima in Europa per il livello di benessere.Questo quadro sottolinea non solo la presenza di gravi conseguenze sugli individui coinvolti, ma anche un impatto significativo su diversi aspetti sociali, sanitari, educativi ed economici.